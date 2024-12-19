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İpsala'da "Mera Mevzuatı ve Mera İşgalleri" Toplantısı yapıldı.
İpsala’da "Mera Mevzuatı ve Mera İşgalleri" Toplantısı yapıldı.
Yapıldak köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan’ın katılımı ile düzenlenen toplantıda çiftçilere mera mevzuatı ve mera işgalleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.
Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz da, "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne" Projesi hakkında üreticilere bilgi verdi.
- Arda, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.
Arda, Mahkeme Büro Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Canan Yavuz ve Öğr. Gör. Şükrü Çeşme ile Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.
Arda, her iki görüşmede de yargı teşkilatının ihtiyaçlarına yönelik olarak Mahkeme Büro Hizmetleri Programı'nın sektöre sağlayacağı katkıların değerlendirilerek işbirliğinin önemine dikkat çekildiğini belirterek, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
- İpsala Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
İpsala Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda Sezer, kurul çalışma usul ve esasları ve borsa faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri de bölgedeki ticari, sınai ve ekonomik gelişmeleri görüşerek, ekonomiye değer katacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu.
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