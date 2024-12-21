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        Trakya'da sağanak etkili oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:23
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        Trakya'da sağanak etkili oldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.

        Bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

        Sağanak Tekirdağ'da da etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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