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        TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri verdi

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu tarafından yeni yıl konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:42
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        TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri verdi
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        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu tarafından yeni yıl konseri verildi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş ve Öğr. Gör. Hristo Hristov şefliğinde gerçekleşti.

        Yoğun katılımla düzenlenen konserde seyirciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Tanju Araboğlu konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk orkestrası ve gençlik korosunun 10-14 yaş arası çocuklardan oluştuğunu söyledi.

        Okulda 3 tane orkestra olduğunu belirten Araboğlu, yeni yıla özel eserler seslendireceklerini aktardı.

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Belgin Alpagut ise hem okulun hem de çocukların müziğe olan ilgisini çeşitli konserlerle göstermek istediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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