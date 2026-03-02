Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi

Edirne'de 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü şüphe üzerine durdurdu.



Otobüste yapılan aramada çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi.



Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir otomobilde de çok sayıda akıllı kol saati ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.







