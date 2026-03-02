Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi

        Edirne'de 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü şüphe üzerine durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi.

        Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir otomobilde de çok sayıda akıllı kol saati ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

