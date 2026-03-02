Canlı
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesindeki okullarımızda çevre bilinci ve atık ayrıştırma eğitimleri düzenlendi.

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesindeki okullarımızda çevre bilinci ve atık ayrıştırma eğitimleri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) tarafından Avrupa Birliği Projesi kapsamında Şehit Polis Ahmet Can, Kurtuluş, Ali Kale ve Kardeşleri, Rasim Ergene ilkokulu ile Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu'nda eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere kaynağında ayrı atık toplama, geri dönüşümün çevre ve iklim üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı, bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı.

        - Hafız olan öğrenciler teravih namazı kıldırdı

        Edirne'de hafız olan öğrenciler Mehmethan İyidoğan ve Yusuf Yavaş, teravih namazı kıldırdı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin hafız olması dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu önünde oluşturulan araç konvoyuyla Lari Camisi'ne gelindi.

        Camide hatimle teravih programı gerçekleştirildi. Duaların okunmasının ardından öğrenciler teravih namazı kıldırdı.

        Programa, Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Okumuş, öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.






        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu