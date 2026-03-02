Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 00:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaya, kentteki programına şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın annesi Emine Alışkan ve babası Fahri Alışkan'ı ziyaret ederek başladı. Aileyle bir süre görüşen Kaya, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Ardından Selimiye Meydanı'nda AK Parti Edirne Gençlik Kolları üyeleriyle "İftara 5 Kala" etkinliğine katılan Kaya, trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

        Kaya, daha sonra partisince bir otelde düzenlenen programda öksüz ve yetim çocuklarla iftar yaptı. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaya, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Programı kapsamında Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Asya ve Nazmi Efe Kısaç çiftini evlerinde ziyaret eden Kaya, Selimiye Camisi'nde teravih namazını eda etti. Camide incelemelerde bulunan Kaya, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaya, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda oluşturulan "Ramazan Sokağı"na ziyarette bulundu. Burada stant açan esnafa hayırlı işler dileyen Kaya, Edirne Valisi Yunus Sezer'den etkinlikler hakkında bilgi aldı.

        Etkinlik çadırında tasavvuf müziğinin ünlü ismi Fatih Koca'nın konserini izleyen Kaya, program sonunda sanatçıya teşekkür ederek Edirnekari işlemeli Selimiye Camisi tablosu hediye etti.

        Kaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve parti teşkilatı mensupları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

        Benzer Haberler

        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı
        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı
        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin li...
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin li...
        Edirne'de 'Baba Marta' etkinliği; bileklikler dağıtıldı
        Edirne'de 'Baba Marta' etkinliği; bileklikler dağıtıldı
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye ve araç sahibine 490 bin TL ceza
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye ve araç sahibine 490 bin TL ceza
        Edirne'de Bulgaristan'ın bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıl...
        Edirne'de Bulgaristan'ın bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıl...