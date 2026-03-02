AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Kaya, kentteki programına şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın annesi Emine Alışkan ve babası Fahri Alışkan'ı ziyaret ederek başladı. Aileyle bir süre görüşen Kaya, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Ardından Selimiye Meydanı'nda AK Parti Edirne Gençlik Kolları üyeleriyle "İftara 5 Kala" etkinliğine katılan Kaya, trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.



Kaya, daha sonra partisince bir otelde düzenlenen programda öksüz ve yetim çocuklarla iftar yaptı. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaya, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Programı kapsamında Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Asya ve Nazmi Efe Kısaç çiftini evlerinde ziyaret eden Kaya, Selimiye Camisi'nde teravih namazını eda etti. Camide incelemelerde bulunan Kaya, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.



Kaya, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda oluşturulan "Ramazan Sokağı"na ziyarette bulundu. Burada stant açan esnafa hayırlı işler dileyen Kaya, Edirne Valisi Yunus Sezer'den etkinlikler hakkında bilgi aldı.



Etkinlik çadırında tasavvuf müziğinin ünlü ismi Fatih Koca'nın konserini izleyen Kaya, program sonunda sanatçıya teşekkür ederek Edirnekari işlemeli Selimiye Camisi tablosu hediye etti.



Kaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve parti teşkilatı mensupları eşlik etti.

