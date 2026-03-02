Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında polisler şehit aileleri ve gazilerle bir araya eldi.

        Programa, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı.

        - Edirne Yesevi Hareketi Derneği iftar programı düzenledi

        Edirne Yesevi Hareketi Derneği gaziler ve engellilere iftar programı düzenledi.

        Deneğin Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

        Gaziler ve engellilerle iftar programında bir araya geldiklerini aktaran Canakloğlu, gaziler ve engellilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

        Yesevi Arama Kurtarma ekip üyelerinin de hazır bulunduğu programa, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Yelkenciler ve Edirne Gençlik ve Engellileri Koruma Derneği Başkanı Adem Düzkes de katıldı.

        - Kaymakamlık çalışanları iftarda bir araya geldi

        Uzunköprü Kaymakamlığı çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaymakam Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, gelenekselleşen iftar programını düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kaymakamlığın büyük bir aile olduğunu ifade eden Köken, kaymakamlık çalışanlarının ramazan ayını kutladı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı
        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı