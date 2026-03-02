Anadolu Teknik Arama Kurtarma Derneği (ANAK) Başkanı Nazmi Topçuoğlu, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) üyelerine yönelik teknik ekipman eğitimi gerçekleştirdi.



EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, dernek binasındaki eğitimde arama kurtarma çalışmalarında hayati öneme sahip olan dinleme cihazları ve Searchcam sistemleri tanıtıldı.



Olası afet ve enkaz durumlarında kullanılan bu cihazların çalışma prensipleri, doğru kullanım teknikleri ve sahadaki uygulama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.



ANAK BaTopçuoğlu, özellikle enkaz altında canlı tespiti konusunda teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Eğitim boyunca EDAK üyeleri cihazları deneyimleme fırsatı bulurken, sahada karşılaşılabilecek senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar yapıldı.



- TÜ'den otopark duyurusu



Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Onkoloji Hastanesi arkasındaki otoparkın bir süre düşük kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.



TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ​hastanenin poliklinik binasında başlayacak olan deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle bina çevresinde düzenlemeler yapıldığı belirtildi.



Çalışmalar nedeniyle, hasta ve yakınlarının kullanımına açık Balkan Onkoloji Hastanesi arkasındaki otoparkın kapasitesinde geçici bir azalma meydana geldiği aktarılan açıklamada, ​"Mağduriyet yaşamamanız adına mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi, ​araçla gelmeniz durumunda çevredeki alternatif park alanlarını kullanmanızı rica ederiz. ​Geleceğe daha güvenli bir yapıyla hazırlanırken gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



- Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi



Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezi Satranç Salonu’nda düzenlenen turnuvaya farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu katıldı.



Turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri verildi.



- Halk oyunları yarışması sona erdi



Edirne'de düzenlenen halk oyunları yarışması tamamlandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Okul Sporları iş birliğiyle Edirne Spor Salonu'nda yarışma düzenlendi.



Yarışmada okul sporlarında, İsmail Güner Ortaokulu yıldızlar düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde, Edirne Lisesi de gençler düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde birinci oldu.



Kulüpler arası müsabakalarda, Hotead Spor Kulübü minikler düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde, Edirne Folklor Eğitim Merkezi yıldızlar düzenlemesiz dal, Edirne Belediye Başkanlığı gençler düzenlemesiz dal kızlar ve gençler düzenlemesiz dal karma kategorilerinde, Edirne Dora Spor Kulübü de büyükler düzenlemesiz dal kategorisinde birinciliği elde etti.







