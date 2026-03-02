Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Edirne ve Tekirdağ’da etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de sis nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok tarihi yapı sis altında kayboldu.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Tekirdağ'da da sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

        Yoğun sisin görüldüğü bölgelerde polis ekipleri önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı
        Selimiye yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı
        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin li...
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin li...
        Edirne'de 'Baba Marta' etkinliği; bileklikler dağıtıldı
        Edirne'de 'Baba Marta' etkinliği; bileklikler dağıtıldı
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye ve araç sahibine 490 bin TL ceza
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye ve araç sahibine 490 bin TL ceza