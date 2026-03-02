Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Millet Bahçesi Kır Kahvesi işletmelerinin gelir ve giderleri hakkında hazırlanan raporu sundu.

        Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri'nin 2025 Kasım ve Aralık aylarında 1 milyon 949 bin 196 lira gelir ve 1 milyon 727 bin 385 gider, Millet Bahçesi Kır Kahvesi'nin de Ocak ayında 1 milyon 222 bin 995 lira gelir ve 501 bin 80 lira giderinin olduğunu ifade etti.

        Toplantıda, Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Söğütlük Jandarma Şehitliğinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgi verirken, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da yağışların etkilerine ilişkin sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu Edirne'de sis hayatı ol...
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        İpsala'daki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor