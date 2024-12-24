Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otopark vasfı taşımamasına rağmen bu hizmeti veren alanlar kapatıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda kentte otopark vasfı taşımayan ancak bu hizmeti veren alanların kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otopark vasfı taşımamasına rağmen bu hizmeti veren alanlar kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda kentte otopark vasfı taşımayan ancak bu hizmeti veren alanların kapatıldığını bildirdi.

        Sezer, gazetecilerin şehir merkezinde kapatılan "otoparklarla" ilgili sorusu üzerine, kapatılan yerlerin şehirde otopark olarak ilan edilen alanlar olmadığına dikkati çekti.

        Mevzuat gereği bir yerin otopark olabilmesi için o bölgeyle ilgili İl Trafik Komisyonu kararının olması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Belediyenin teklifi üzerine bir karar alınması lazım ve buraların da ilin trafiğini rahatlatacak, kolaylaştıracak yerler olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak geçmişe dönük baktığımız zaman herhangi bir otopark ilan edildiğine dair alınan herhangi bir karar yok." dedi.

        - "Bu yerlerin otopark olarak kullanılmayacağı kararı var"

        Sezer, geçmiş yıllarda buralara yönelik trafiği aksattığı için otopark olarak kullanılamayacağı yönünde kararlar alındığını anımsattı.

        Kente gelen misafirlerden ve vatandaşlardan bu otoparklarda fiyat tarifesi olmadığı ve trafiğin aksatıldığı şeklinde eleştirilerin geldiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Aslında burada yapılan işlem, yanlış iliklenen düğmenin doğru şekilde iliklenmesi için alınan bir karar. Bununla ilgili olarak da belediye tarafından bize iletilen bir talep var. O talep de yerine getirildi. Orayla ilgili teknik çalışma yapılarak yeniden düzenlenecek zannediyorum. Onunla ilgili de belediyenin çalışma yapması gerekiyor. Şu anda da Belediye Başkanımızla görüştüğüm kadarıyla böyle bir çalışmanın ve hazırlığın içerisinde olduklarını söylüyorlar.

        Gayrimeşru alandaki işleri meşru alana çekmemiz lazım, buralar kamunun yerleri ve halkın ortak kullandığı alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmek lazım. Her istismar, farklı istismarı doğuruyor ve bu da asayiş problemlerine sebep oluyor. Bu da önemli bir mesele. Bugün emniyetimizin aldığı tedbir de yine belediyenin ve buradaki İl Trafik Komisyonunun almış olduğu kararın uygulanmasından ibarettir. Tamamen hukukidir ve burayla ilgili olarak da belediyemizin şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde uygulama yapması gerekiyor."

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da devam eden sürecin tamamlandığını ve otoparkların tahliyesinin gerçekleştiğini belirtti.

        Hukuki sürecin sona erdiğini dile getiren Akın, bundan sonra otoparkların Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce işletileceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Vali Yunus Sezer Edirnespor'a destek istedi:
        Vali Yunus Sezer Edirnespor'a destek istedi:
        Edirne'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi"nin çırak yetiştirmesi için desteklenece...
        Edirne'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi"nin çırak yetiştirmesi için desteklenece...
        Edirne'nin tarihi "dar çarşısı" restore edilecek
        Edirne'nin tarihi "dar çarşısı" restore edilecek
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak