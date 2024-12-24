Edirne'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi"nin çırak yetiştirmesi için desteklenecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü alan minyatür talika yapım ustası Özcan Abacı'nın çıraklar yetiştirmesine destek olacaklarını belirtti.

Sezer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Abacı'yı sanayideki atölyesinde ziyaret etti.

Vali Sezer, Abacı'dan minyatür eski ulaşım aracı talika (dört tekerlekli, yaylı, üstü kapalı at arabası) maketlerinin yapımına ilişkin bilgi aldı. Sezer, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirneli bir ustanın ödül almasının kent için gurur verici olduğunu söyledi. Özcan Abacı'nın Türkiye'deki tek talika ustası olduğunu belirten Sezer, "Talikaların birebir prototiplerini, modellerini yapıyor. Bu ay içerisinde düzenlenen törende de Yaşayan İnsan Hazineleri olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ödülünü aldı." dedi.

Sezer, ödülün Edirne açısından da gurur ve onur verici olduğunu dile getirdi. Ustaya vermiş olduğu emeklerden dolayı tebrik eden Sezer, "Abacı, aynı zamanda Edirne Olgunlaşma Enstitüsüne de destek veriyor. Atölyesinde de talikalar, tınaz makineleri dediğimiz araçların birebir ölçeklendirilmiş hallerini yapıyor. Kendi alanında tek; ancak arkasından da usta yetişmiyor, yeni çıraklar yetişmesi için destekleyeceğiz. Bu sanatı gelecek nesillere aktaracağız." dedi.