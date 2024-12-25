Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konaklarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, Edirne'nin, dünyada metrekareye en fazla tarihi eserin düştüğü kentlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentteki tarihi yapıların bir kısmının yıkık durumda olduğunu belirten Sezer, bu yapıların tespiti ve projelendirme çalışmalarının ardından ihya sürecinin başlatıldığını ifade etti.