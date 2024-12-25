CHP'li Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti.
Zeybek, Selimiye Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, açıklanan asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Gıda enflasyonunun, asgari ücrete yapılan zam oranından daha yüksek olduğunu ifade eden Zeybek, hükümeti ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi.
Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin, milletten aldığı vergileri yine millete aktarmak için çalıştığını belirterek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da tebrik etti.
Zeybek, CHP'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde, Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olduğunu anımsatarak, daha çok çalışarak iktidar olacaklarını vurguladı.
Belediye Başkanı Akın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve CHP'li belediyelerin de art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası Projesi'nin, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından 5 park ile lokantanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önlük giyerek vatandaşlara yemek ikram etti.
- Zeybek, gazetecilerle bir araya geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, açılışın ardından partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.
Asgari ücretin, geçim sıkıntısı çeken vatandaşın beklentisinin altında kaldığını söyleyen Zeybek, "Toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten adaletsiz ekonomik anlayışın yanında olmayacağımızı belirtmek istiyorum. Tüm yurttaşlarımızı cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto etmeye odaklandığımız mitingimize davet ediyoruz." dedi.
Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
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