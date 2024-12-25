Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        CHP'li Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti.

        Zeybek, Selimiye Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, açıklanan asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Gıda enflasyonunun, asgari ücrete yapılan zam oranından daha yüksek olduğunu ifade eden Zeybek, hükümeti ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi.

        Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin, milletten aldığı vergileri yine millete aktarmak için çalıştığını belirterek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da tebrik etti.

        Zeybek, CHP'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde, Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olduğunu anımsatarak, daha çok çalışarak iktidar olacaklarını vurguladı.

        Belediye Başkanı Akın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve CHP'li belediyelerin de art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası Projesi'nin, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından 5 park ile lokantanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önlük giyerek vatandaşlara yemek ikram etti.

        - Zeybek, gazetecilerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, açılışın ardından partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.

        Asgari ücretin, geçim sıkıntısı çeken vatandaşın beklentisinin altında kaldığını söyleyen Zeybek, "Toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten adaletsiz ekonomik anlayışın yanında olmayacağımızı belirtmek istiyorum. Tüm yurttaşlarımızı cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto etmeye odaklandığımız mitingimize davet ediyoruz." dedi.

        Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu