CHP'li Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti.

Zeybek, Selimiye Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, açıklanan asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gıda enflasyonunun, asgari ücrete yapılan zam oranından daha yüksek olduğunu ifade eden Zeybek, hükümeti ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi.

Zeybek, CHP'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde, Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olduğunu anımsatarak, daha çok çalışarak iktidar olacaklarını vurguladı.

Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin, milletten aldığı vergileri yine millete aktarmak için çalıştığını belirterek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da tebrik etti.

Belediye Başkanı Akın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve CHP'li belediyelerin de art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası Projesi'nin, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 5 park ile lokantanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önlük giyerek vatandaşlara yemek ikram etti.