Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Trakya'nın yüksek kesimlerinde sağanağın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Trakya'nın yüksek kesimlerinde sağanağın yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede üç gündür etkili olan aralıklı sağanak, hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşürdü.
Sağanağın yerini akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.
Karın yarın tüm Trakya'yı etkisi altına alarak Tekirdağ'da da etkili olması öngörülüyor.
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