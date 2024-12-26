Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Karın yarın tüm Trakya'yı etkisi altına alarak Tekirdağ'da da etkili olması öngörülüyor.

Sağanağın yerini akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede üç gündür etkili olan aralıklı sağanak, hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşürdü.

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