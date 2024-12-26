Edirne'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar Altı Yolu Sokak'ta, A.K'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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