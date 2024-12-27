Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu.

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