Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştiriyor.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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