Saadet Partisi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Demirkaya, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Yeniden başkan seçilen Doğan, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti.

Dış paydaşlarla ilişkiler güçlendirmek ve öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde firma yetkilileriyle staj ve işbirliği süreçleri görüşüldü.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Öğr. Gör. Emrah Aydın, Şişecam Paşabahçe ve Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisini ziyaret etti.

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