Edirne'de Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yılbaşı denetimi yapıldı

Edirne'de polis ekiplerince Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinden denetimle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Selimiye Meydanı'nda Edirne Emniyet Müdürlüğünce faaliyete geçirilen Mobil PTS'ler ile yapılan denetimine katılan Karaburun, ekiplerden bilgi aldı.

Karaburun, gazetecilere, yeni yıla girerken emniyet personellerinin tüm araç, gereç ve imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Vatandaşların güvenli şekilde yeni yıllarını karşılaması için polisin özveriyle görev yaptığını belirten Karaburun, "Emniyet Müdürlüğünce bu yılda olabilecek olayları önleyici bir tedbir olarak Mobil PTS cihazlarımız kullanıma alındı. Üç sabit kamera ve cihazlarımıza ilave olarak hareketli Mobil PTS cihazımızı içindeki risk analizi programıyla birlikte denetim yapmak üzere arkadaşlarımız sahada aktif olarak kullanıyor. İmkan ve araç gereç faaliyetiniz ne kadar yüksek olursa polisin etkinliği ve caydırıcılığı o kadar önemli bir hale geliyor. Bu cihazlarımız da bize yılbaşı öncesinde güzel bir destek oldu." diye konuştu.