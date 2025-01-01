Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Osmanlı dönemi tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ödüllü müze yoğun ilgi görmeye devam ediyor

        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin 2025'de yenilenecek donanımıyla ziyaretçi sayısının artırılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı dönemi tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ödüllü müze yoğun ilgi görmeye devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin 2025'de yenilenecek donanımıyla ziyaretçi sayısının artırılması planlanıyor.

        Müzesi Müdürü Enver Şengül, AA muhabirine, Sağlık Müzesi'nin Türkiye'nin ve Edirne'nin en popüler müzelerinden biri olduğunu söyledi.

        Müzenin bu yönüyle övünç kaynağı olduğunu belirten Şengül, "Burası 2004 yılında Avrupa Müze Ödülü, 2007 yılında Avrupa Kültürel Miras Birliği En İyi Sunum Ödülü alan bir müze olduğu için Edirne'ye gelen ziyaretçiler doğal olarak burayı çok merak ediyor. Selimiye Camisi'nden sonra Edirne'nin en çok gezilen yerlerinden biri bizim müzemiz." dedi.

        Şengül, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden ziyaretçilerin müzeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

        - "Bu yıl 165 bin ziyaretçimiz oldu ve bunun 11 bine yakını yabancı"

        Bu yıl da yoğun bir ziyaretle karşılaştıklarını ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

        "165 bin ziyaretçimiz oldu ve bunun 11 bine yakını yabancı ziyaretçiler. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar burayı merak edip geliyorlar, geziyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Müzemizin tıp ve mimarlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Hastane, akıl hastalarının musiki ve su sesiyle tedavi edildikleri merkezlerin başında geliyor.

        Bu yönüyle insanların çok ilgisini çekiyor ve bunun dışında mimarlık tarihinde de çok önemli bir yeri var. Merkezi planlı hastanelerin tarihteki ilk örneklerinden biri. Külliye, yapılar topluluğu olarak da Osmanlı'nın günümüze ulaşan en çarpıcı, en etkili yapılarından biri. Edirne şanslı ki böyle bir yapıyı koruyarak bugüne ulaştırabilmiş. Trakya Üniversitesi 1997'den beri burayı müze olarak kullanıyor ve ziyaretçi sayısının artması da buraya verilen önemin bir göstergesi."

        - Hedef ziyaretçi sayısını artırmak

        Şengül, 2025'de ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Müzede iyileştirme çalışmaları yapılacağını aktaran Şengül, "Müzemizin elden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda çalışmaları başlattık, projelerimizi hazırladık. Müzemizi daha gerçekçi bir donanım ve tasarımla tekrar ziyaretçilerimize sunacağız. Müzemizi günün gelişen müzecilik teknikleri doğrultusunda daha gerçekçi bir donanım ve tasarımla tekrar ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Müzemizi gezenler 500 yıllık bir darüşşifa ortamında dolaştığını hissetmeli. Bu çalışmayla ziyaretçi sayımızı çok daha ilerilere ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        - Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi hakkında

        Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

        Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan Savaşları'ndan sonra faaliyeti sonlanan ve zarar gören Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

        Külliyede dönemin tıp eğitimi, imaret kültürü ile sağlık hizmetinin canlandırıldığı müzeler bulunuyor.

        Müzelerin sunum anlamında uluslararası pek çok ödülü bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarihi ve kültürel yapıların ihyası sürüyor
        Edirne'de tarihi ve kültürel yapıların ihyası sürüyor
        Edirne'de 'hudut kartalları' yeni yıla görevleri başında girdi
        Edirne'de 'hudut kartalları' yeni yıla görevleri başında girdi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de yaralamalı kazanın ardından taraflar kavga etti: 11 gözaltı
        Edirne'de yaralamalı kazanın ardından taraflar kavga etti: 11 gözaltı
        Trakya'da valiler, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        Trakya'da valiler, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi
        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi