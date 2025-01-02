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        Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

        Doğal kürek parkuru statüsündeki Meriç Nehri bu yıl da pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:25
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        Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak
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        Doğal kürek parkuru statüsündeki Meriç Nehri bu yıl da pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne'nin 2024'te kürek sporunun merkezi haline geldiğini söyledi.

        İba, Edirne'nin kürekte bu yıl da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağına işaret etti.

        Bu yılın Edirne takvimindeki organizasyonların 7-9 Mart tarihlerinde "Büyükler Türkiye Şampiyonası" ile başlayacağını ifade eden İba, "Edirne 2025 yılında da kürek sporunun başkenti olma yolundaki hedeflerine doğru adım adım ilerleyecek ve büyük başarılara imza atacak." dedi.

        Nesim İba, Türkiye’nin olimpiyat standartlarındaki ilk ve tek doğal parkuru Meriç Nehri'nin artık taşkınlarla değil kürek sporu ile anıldığının altını çizdi.

        İba, kent turizmi ve ekonomisine büyük katkıları olan organizasyonların, 25-26 Nisan'da "Uluslararası Meriç Regatta", 11-13 Temmuz’da "Gençler Türkiye Kupası", 22-24 Ağustos tarihlerinde "Gençler Türkiye Şampiyonası" ve 17-19 Ekim'de ise "Büyükler Türkiye Kupası" ile devam edeceğini söyledi.

        Kürek sporunda hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözünü bu yıl da Meriç'e çevireceğini vurgulayan İba, "Kürek sporunun kalbi yine Edirne’de atacak. Şampiyonaların yapılacağı tarihlerde milli sporcular kente akın edecek ve tarihin gölgesindeki Meriç Nehri'nde kürek çekecek. Uluslararası çapta turnuvaları kente kazandırmayı hedefliyor ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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