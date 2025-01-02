Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Doğal kürek parkuru statüsündeki Meriç Nehri bu yıl da pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne'nin 2024'te kürek sporunun merkezi haline geldiğini söyledi.

İba, Edirne'nin kürekte bu yıl da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Bu yılın Edirne takvimindeki organizasyonların 7-9 Mart tarihlerinde "Büyükler Türkiye Şampiyonası" ile başlayacağını ifade eden İba, "Edirne 2025 yılında da kürek sporunun başkenti olma yolundaki hedeflerine doğru adım adım ilerleyecek ve büyük başarılara imza atacak." dedi. Nesim İba, Türkiye’nin olimpiyat standartlarındaki ilk ve tek doğal parkuru Meriç Nehri'nin artık taşkınlarla değil kürek sporu ile anıldığının altını çizdi.