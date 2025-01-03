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        Uzunköprü Belediyesinden çıkarılan işçiler eylem yaptı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeden çıkarılan bir grup işçi eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:05
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        Uzunköprü Belediyesinden çıkarılan işçiler eylem yaptı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeden çıkarılan bir grup işçi eylem yaptı.

        Keşan Caddesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 20 kişi, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açıp slogan attı.

        Gruptakiler bina önünde çadır kurup oturma eylemi başlattı.

        Gruptakilerden Pınar Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, personel fazlalığı gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

        Kanser hastası olduğunu ifade eden Kumcu, "Amirlerim bu hastalığımı biliyor. Bile bile kapının önüne konuldum. Hastalık sürecim var, ekonomik sıkıntılarımız var. Eşim çalışıyor ancak 6 yaşında çocuğumuz var, bunların hepsini tek maaşla karşılayacağız. Hastalıkla boğuşurken işsiz kalmak hiç etik değil." dedi.

        Kanser hastası olduğu halde belediyede 4 yıldır rutubetli bir ortamda çalıştırıldığını iddia eden Kumcu, işten çıkarma sebeplerinin "siyasi" olduğunu savundu.

        Eylem yapan gruptaki Derya Bıçkı da 4 yıldır belediyenin kreşinde çalıştığını anlattı.

        Hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını ileri süren Bıçkı, "Belediyelerde mali sıkıntılar olabilir ancak birimlerimizde personel eksikliği var, bizi personel fazlası diye işten çıkardılar." dedi.

        Belediye Başkanı Ediz Martin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

        Vergi ve SGK borçlarının 218 milyon lira civarında olduğunu aktaran Martin, "4 aydır çalışanlarımızın maaşını kesintili bir şekilde yatırmak zorunda kalıyoruz. Şubat ayına kadar da böyle gidecek." dedi.

        Martin, çalışanları mali gerekçeler nedeniyle işten çıkardıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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