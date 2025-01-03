Uzunköprü Belediyesinden çıkarılan işçiler eylem yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeden çıkarılan bir grup işçi eylem yaptı.

Keşan Caddesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 20 kişi, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açıp slogan attı.

Gruptakiler bina önünde çadır kurup oturma eylemi başlattı.

Gruptakilerden Pınar Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, personel fazlalığı gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Kanser hastası olduğunu ifade eden Kumcu, "Amirlerim bu hastalığımı biliyor. Bile bile kapının önüne konuldum. Hastalık sürecim var, ekonomik sıkıntılarımız var. Eşim çalışıyor ancak 6 yaşında çocuğumuz var, bunların hepsini tek maaşla karşılayacağız. Hastalıkla boğuşurken işsiz kalmak hiç etik değil." dedi.

Kanser hastası olduğu halde belediyede 4 yıldır rutubetli bir ortamda çalıştırıldığını iddia eden Kumcu, işten çıkarma sebeplerinin "siyasi" olduğunu savundu.