Trakya Üniversitesi uluslararası öğrencilere tanıtıldı

Trakya Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler üniversite başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen toplantıda, üniversitenin Batı Trakya için çok önemli olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin Balkanlar'a yakın olduğunu ifade eden Gürgendereli, "Üniversitemiz öğrencilere her türlü desteği sağlamak için erişilebilir ve herhangi bir problemde kendilerine yardımcı oluyoruz. Uluslararası öğrenciler kendilerini Trakya Üniversitesinde evlerinde gibi hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Üniversite hakkında tanıtım sunumu gerçekleştiren Öğr. Gör. Özay Ak da Trakya Üniversitesinin bölgenin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu anlattı.