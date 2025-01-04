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        Trakya Üniversitesi uluslararası öğrencilere tanıtıldı

        Trakya Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler üniversite başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:58
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        Trakya Üniversitesi uluslararası öğrencilere tanıtıldı
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        Trakya Üniversitesindeki uluslararası öğrenciler üniversite başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen toplantıda, üniversitenin Batı Trakya için çok önemli olduğunu belirtti.

        Trakya Üniversitesinin Balkanlar'a yakın olduğunu ifade eden Gürgendereli, "Üniversitemiz öğrencilere her türlü desteği sağlamak için erişilebilir ve herhangi bir problemde kendilerine yardımcı oluyoruz. Uluslararası öğrenciler kendilerini Trakya Üniversitesinde evlerinde gibi hissedecekler." ifadelerini kullandı.

        Üniversite hakkında tanıtım sunumu gerçekleştiren Öğr. Gör. Özay Ak da Trakya Üniversitesinin bölgenin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu anlattı.

        Üniversitenin uluslararası öğrenci kontenjanının yüzde 80'ini Balkanlardan gelen öğrencilere ayırdığını ifade eden Ak, üniversitede gerçekleştirilen sosyal, kültürel, akademik faaliyetlere de değindi.

        Ak, üniversiteye başvurucu sürecini hakkında da bilgi verdi.

        Toplantıya, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, beraberindeki heyet ve öğrenciler katıldı.

        - Rektör Hatipler'e ziyaret

        Toplantının ardından Ahmetoğlu ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır ile Gürgendereli yer aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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