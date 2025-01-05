Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 979 bin 513 yolcu geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler 2024'te arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 979 bin 513 yolcu geçiş yaptı.

        Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapılarında hareketli bir yıl yaşandı.

        Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarındaki yolcu trafiği geçen yıl 2023'e göre yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi.

        Gümrük kapılarından 2023'te 14 milyon 963 bin 180 yolcu giriş çıkışı olurken 2024'te bu sayı 15 milyon 979 bin 513'e yükseldi.

        Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 8 milyon 44 bin 294 yolcu girişi, 7 milyon 935 bin 219 yolcu çıkışı oldu.

        Kapıkule, 8 milyon 289 bin 389 yolcu giriş çıkışıyla en hareketli gümrük noktası oldu.

        Kapıkule'yi 3 milyon 12 bin 421 yolcuyla İpsala, 2 milyon 306 bin 850 yolcuyla Hamzabeyli, 1 milyon 479 bin 853 yolcuyla Dereköy, 891 bin yolcuyla Pazarkule gümrük kapıları izledi.

        - Gümrük kapılarından geçen yıl 4 milyon 733 binek araç giriş çıkış yaptı

        Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısı da 2024'te 2023'e göre yüzde 6 arttı.

        Gümrük kapılarından 2023'te 3 milyon 776 bin 36 araç giriş çıkış yaparken bu rakam 2024'te 4 milyon 733'e yükseldi.

        Gümrük Kapısı2023 Giriş2023 Çıkış2023 Toplam2024 Giriş2024 Çıkış2024 ToplamDeğişim Oranı (Giriş) yüzdeDeğişim Oranı (Çıkış) yüzde

        Değişim Oranı (Toplam Hacim)

        yüzde

        Kapıkule4.159.4713.870.2858.029.7564.322.5573.966.8328.289.389423Hamzabeyli1.061.9641.215.4392.277.4031.059.9611.246.8892.306.850-0,1931İpsala1.232.7211.267.3872.500.1081.493.3391.519.0823.012.421212020Pazarkule316.177377.011693.188418.943472.057891.000332529Dereköy739.904722.8211.462.725749.494730.3591.479.853111Toplam7.510.2377.452.94314.963.1808.044.2947.935.21915.979.513767

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "kasten adan öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Edirne'de "kasten adan öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar
        Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
        TÜ'de Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı
        TÜ'de Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı
        Edirne'de kuruma noktasına gelen nehirlerin debileri 3 kat arttı
        Edirne'de kuruma noktasına gelen nehirlerin debileri 3 kat arttı