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        Edirne'de sis etkili oldu

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:17
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kenti sabaha karşı sis kapladı.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

        Sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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