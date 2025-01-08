Hamzabeyli 2024'te tır geçişleriyle Kapıkule'ye alternatif oluyor

CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'nin ihracat hareketliliğini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı sırtlamaya hazırlanıyor.

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2024'de de tır hareketliliği yaşandı ancak hareketliliğin bir kısmı Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na kaydı.

Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır giriş çıkış yaparken, 2024'te bu sayı yüzde 3 azalmayla 1 milyon 18 bin 470 oldu.

Hamzabeyli'de ise 2023'te 476 bin 886 tır geçişi olurken 2024'te bu sayı yüzde 7 artışla 509 bin 493'e ulaştı.

- "Geçişler daha hızlı gerçekleşiyor"

Kırşehir'den Sırbistan'a yük taşıyan tır şoförü Bayram Özçelik, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracatının en fazla batı kapılarından yapıldığını söyledi.