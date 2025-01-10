Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 6 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yaptıkları denetimlerde 6 şüpheliyi yakaladı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "özel hayata ilişkin ses ve görüntü ifşa etme" gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.