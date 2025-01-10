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        "Edirne beyaz peyniri" için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapıldı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:37
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        "Edirne beyaz peyniri" için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapıldı
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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Edirne beyaz peyniri"nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulundu.

        ETSO Başkanı Sezai Irmak, sektör temsilcileriyle Odanın hizmet binasında düzenlediği toplantıda Edirne'nin Osmanlıdan bu yana önemli bir peynir üretim merkezi olduğunu söyledi.

        Kentte kaliteli ve yüksek lezzetli peynir üretimi yapıldığını anlatan Irmak, "Yüzyıllardır süregelen geleneksel peynir yapım teknikleriyle ve ilimizin kendine ait coğrafyası nedeniyle sahip olduğu mikroklima, mera, çayır ve endemik bitkilerin süt bileşimini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan peynirimiz, bölgenin kültürel mirasını oluşturmuştur. Peynirimiz, coğrafi bölgeye özgüdür ve peynirin ulusal ölçekteki itibarını pekiştirir." dedi.

        - "Ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır"

        Edirne beyaz peynirinin ETSO'nun girişimleriyle 2007 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anlatan Irmak, AB tesciline başvuru yapmadan önce mevcut tescile ilişkin bazı eksiklikleri tamamladıklarını ifade etti.

        Edirne beyaz peynirinin bilinirliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Irmak, şunları kaydetti:

        "Bölgesel ve ülkesel olarak oldukça önemli coğrafi işaretli ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde de korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 26 Aralık'ta başvurumuz AB Komisyonuna gerçekleştirilmiş olup ön incelemesi olumlu şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır. Amacımız, Edirne beyaz peynirinin tüm dünya tarafından tanınırlığını artırmak ve AB Komisyonu nezdinde tescilini sağlamaktır. Peynirimizin marka değerini artırarak koruyup ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmek."

        Irmak, başvuru sürecinde destek veren peynir üreticileri ile coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener'e teşekkürlerini iletti.

        Toplantıda katılımcılara Edirne beyaz peyniri ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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