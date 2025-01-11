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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:57
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi öngörülüyor, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın yerini kar yağışına bırakmasını öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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