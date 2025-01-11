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        Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 90 azaldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl düzensiz göçmen hareketliliğinin, önceki yıla göre yüzde 90 azaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:19
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        Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 90 azaldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl düzensiz göçmen hareketliliğinin, önceki yıla göre yüzde 90 azaldığını bildirdi.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçün önlenmesine yönelik sıkı tedbirler alındığını söyledi.

        Güvenlik güçlerinin kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdiğini kaydeden Sezer, sınır kenti Edirne'de yasa dışı geçişlere izin verilmediğini belirtti.

        Sezer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Edirne'de güvenlik birimlerimiz yoğun bir çalışma yürüttüler. Halen devam eden yoğun çalışmalarla Edirne'yi yasa dışı göçün rotası olmaktan çıkarttık. 2024 yılında, önceki yıla göre yasa dışı göç hareketliliğinde yüzde 90 azalma oldu. Bu azalış hızla devam ediyor. Tamamen kesilemez ama kesilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

        Sezer, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 600'den fazla göçmen kaçakçısının yakalandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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