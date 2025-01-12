Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.

        Kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla etkili olurken, Lalapaşa ilçesinde de bazı köyler beyaza büründü.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameraları ile kar yağışını görüntüledi.

        Polis ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Edirne'de karla karışık yağmur
        Edirne'de karla karışık yağmur
        Edirne'deki tarihi hamam müze olacak
        Edirne'deki tarihi hamam müze olacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TÜ'de Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı düzenlendi
        TÜ'de Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı düzenlendi
        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı