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        Trakya'da yarın kar yağışı yerini soğuk havaya bırakacak

        Trakya, yarın kar yağışı etkisinden çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:37
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        Trakya'da yarın kar yağışı yerini soğuk havaya bırakacak
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        Trakya, yarın kar yağışı etkisinden çıkıyor.

        Hafta sonundan bu yana özellikle Edirne ve Kırklareli'nde yoğun olarak görülen kar yağışı yerini yarın soğuk havaya bırakacak.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisinden çıkan Edirne'de yarın gün boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor.

        Kentte en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise -6 derece olacak. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunuyor.

        Kırklareli'nde de parçalı bulutlu hava hakim olacak. İl genelinde en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde güneş kendini gösterecek ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

        Tekirdağ'da ise hava diğer Trakya illerine göre biraz daha ılıman olacak. En yüksek sıcaklık 8, en düşük sıcaklık 2 derece öngörülüyor. Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak, yağış ise beklenmiyor.

        Bölge genelinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis olacağı öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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