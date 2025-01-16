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        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

        Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 08:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:16
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        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
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        Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

        Yaz aylarında kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen nehirlere yağışlar faydalı oldu.

        Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 134 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 7 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

        Yaz aylarında her iki nehir şu an ki debileri 3'te 1'i oranındaydı.

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