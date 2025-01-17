Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki üretim tesisinde 2024'te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki üretim tesisinde 2024'te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
        ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

        Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesisteki balık üretimi her geçen yıl artarak devam ediyor.

        Bu kapsamda tesiste 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

        Üretilen balıkların 7 milyon 880 bini göl ve göletlere bırakılmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'a gönderildi.

        Balık yavrularının 2 Milyon 120 bini ise kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler spor ve sanatla okula kazandırıldı
        Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler spor ve sanatla okula kazandırıldı
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de geçen yılki denetimlerde 75 işletmeye 4 milyon 709 bin para cezas...
        Edirne'de geçen yılki denetimlerde 75 işletmeye 4 milyon 709 bin para cezas...