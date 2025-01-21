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        Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:13
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        Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi
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        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı yaptıklarını söyledi.

        Kırbiç, AA muhabirine, birlik olarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçileri desteklemek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

        Geçen yıl yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini anımsatan Kırbiç, kötü geçen sezonda çiftçilerin en iyi kazancı sağlaması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

        Her zaman ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını dile getiren Kırbiç, "Geçen yıl Trakya Birlik olarak yaklaşık 240 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun da parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira. Gerçekten ciddi bir rakam ve bu parayı da bir ay içerisinde çiftçilerimize ödedik." ifadelerini kullandı.

        - Ayçiçeği yağı üretim kapasitesi artacak

        Kırbiç, 2025'te ayçiçeği üretim kapasitesini artıracaklarını belirtti.

        Birliğin Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerinden olduğunu ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Önceki dönemde fabrikalarımızda bir miktar kapasite artışı yapmıştık. Kapasite artışını devam ettirmek için genel kurullarımızda yeni yatırım kararları alındı. Önümüzdeki süreçte kapasite artışı sürecek. Bölgemizin, ülkemizin ve üreticilerimizin kurumumuza ihtiyacı var. Şartlarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece kapasite artışına devam edeceğiz."

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