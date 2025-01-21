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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sofya Ulusal Sanat Akademisi (National Academy of Art Sofia) arasında işbirliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:54
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sofya Ulusal Sanat Akademisi (National Academy of Art Sofia) arasında işbirliği toplantısı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya Ulusal Sanat Akademisinin Burgas Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel ve beraberindeki heye Bulgar meslektaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

        Toplantıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Erasmus proje ve sergileme etkinliklerinde mekan paylaşımı gibi konular ele alındı.

        - TÜ öğretim üyelerinin başarısı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Oğuzhan Dinçer, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği-COST (European Cooperation in Science and Technology–COST Association) tarafından desteklenen projenin çalışma grubuna kabul edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arabacıoğlu ve Dinçer, "Climate Change Impacts on Mental Health in Europe (CliMent)" başlıklı projesinde çalışmada bulunacak.

        Projede, iklim değişikliğinin Avrupa’daki ruh sağlığına etkilerini daha iyi anlama, iklim değişikliği ile başa çıkma stratejilerini araştırma ve geliştirme, toplumsal eylemleri teşvik etmek için kısa vadeli müdahaleler uygulama ve sürdürülebilirliği teşvik eden uzun vadeli yolları hayata geçirme konularında çalışmalar yürütülüyor.

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