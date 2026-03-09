Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basketbol maçında bir araya geldi.



Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Sahada Güç Var" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Edirne Veteran Kadınlar ile Otuzdokuz Veteran takımları karşılaştı.



Karşılaşmayı Otuzdokuz Veteran takımı 51-44 kazandı. Müsabaka sonunda her iki takımın oyuncularına madalyaları verildi.



Edirne Veteran Kadınlar oyuncusu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Kadınlar günü vesilesiyle basketbol maçında bir araya geldiklerini belirten Canbaz, "Farklı meslek gruplarından kadınlar olarak aynı sahadayız. Hepimiz buradayız. Gücümüzü hiçbir zaman unutmayın. Bugün sahada, yarın hayatın her alanında her zaman varız, hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuştu.



- Flute Ensemble İzmir orkestrası Edirne'de sahne aldı



Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Flute Ensemble İzmir Orkestrası sahne aldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şef Çiler Talu yönetimindeki orkestra, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir repertuvar seslendirdi.



Belediye Başkanı Filiz Gencan, konserin ardından Talu ve ekibini tebrik ederek, sanatın ve kadın emeğinin buluştuğu anlamlı bir konserin gerçekleştiğini kaydetti.



- Dünya Kadınlar Günü iftar programı



Edirne Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'ndaki programa katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Aynı sofrayı paylaşarak dayanışmanın ve birlikte olmanın kıymetini bir kez daha hissettiklerini belirten Gencan, şehrin gücünün kadınların emeğinde ve dayanışmasında saklı olduğunu kaydetti.



- Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Uslu oldu



Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası başkanlığına Fatih Uslu seçildi.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula katıldı.



Özcan, odada uzun yıllar başkanlık yapan Hüseyin Erkan'a teşekkür ederek, plaket verdi.



Faaliyet ve denetim raporlarının okunduğu toplantıda yapılan seçimde başkanlığa seçilen Uslu, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

