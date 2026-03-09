Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basketbol maçında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basketbol maçında bir araya geldi.

        Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Sahada Güç Var" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Edirne Veteran Kadınlar ile Otuzdokuz Veteran takımları karşılaştı.

        Karşılaşmayı Otuzdokuz Veteran takımı 51-44 kazandı. Müsabaka sonunda her iki takımın oyuncularına madalyaları verildi.

        Edirne Veteran Kadınlar oyuncusu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kadınlar günü vesilesiyle basketbol maçında bir araya geldiklerini belirten Canbaz, "Farklı meslek gruplarından kadınlar olarak aynı sahadayız. Hepimiz buradayız. Gücümüzü hiçbir zaman unutmayın. Bugün sahada, yarın hayatın her alanında her zaman varız, hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

        - Flute Ensemble İzmir orkestrası Edirne'de sahne aldı

        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Flute Ensemble İzmir Orkestrası sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şef Çiler Talu yönetimindeki orkestra, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir repertuvar seslendirdi.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, konserin ardından Talu ve ekibini tebrik ederek, sanatın ve kadın emeğinin buluştuğu anlamlı bir konserin gerçekleştiğini kaydetti.

        - Dünya Kadınlar Günü iftar programı

        Edirne Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'ndaki programa katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Aynı sofrayı paylaşarak dayanışmanın ve birlikte olmanın kıymetini bir kez daha hissettiklerini belirten Gencan, şehrin gücünün kadınların emeğinde ve dayanışmasında saklı olduğunu kaydetti.

        - Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Uslu oldu

        Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Esnaf Odası başkanlığına Fatih Uslu seçildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula katıldı.

        Özcan, odada uzun yıllar başkanlık yapan Hüseyin Erkan'a teşekkür ederek, plaket verdi.

        Faaliyet ve denetim raporlarının okunduğu toplantıda yapılan seçimde başkanlığa seçilen Uslu, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde Akbay yeniden başkanl...
        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde Akbay yeniden başkanl...
        Kadınlar futbol maçıyla günlerini kutladı
        Kadınlar futbol maçıyla günlerini kutladı
        Edirne'de kadın polisler, şehit meslektaşlarını 8 Mart nedeniyle kabri başı...
        Edirne'de kadın polisler, şehit meslektaşlarını 8 Mart nedeniyle kabri başı...
        Edirne'de kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
        Edirne'de kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı