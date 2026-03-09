Canlı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 10:07
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

