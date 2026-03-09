Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de "Ramazan Sokağı"nda tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

        –Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ney sanatçısı Serkan Kamacı konser verdi.

        Giriş: 09.03.2026 - 10:12
        Kamacı'nın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen "Neyler ve Defler Tasavvuf Musikisi Konseri" yoğun katılımla Ramazan Sokağı etkinlik çadırında gerçekleştirildi. Konserde Kamacı'ya İstanbul Çinili Cami imam hatibi Dursun Şahin de eşlik etti.

        Kamacı ve ekibi konserlerine salatu selam duası ile başladı. Programda Yunus Emre divanından örnekler sunulurken, "Bir garipsin dünya", "Mahşer yerine" ve "Ey gönül bakma cihana" gibi nihavent makamındaki ilahiler seslendirildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

        Ramazan'ın manevi atmosferinin Edirne'de güçlü şekilde hissedildiğini belirten Sezer, "Ramazanın bereketini Edirne'mizde görüyoruz. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın. Ağız tadımızı bozmasın. İslam alemi için de dua ediyoruz, 'orada gözyaşları dinsin' diye dua ediyoruz." dedi.

        Konserin sona ermesine rağmen izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine grup sahneye yeniden çıkarak ilahi seslendirdi.

        Programın sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kamacı’ya ve ekibine Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu hediye etti.

