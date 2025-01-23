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        Ayçiçeğinde tarife kontenjanı uygulaması çiftçinin ürününe değer kattı

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasının ürünü değerlendirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:33
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        Ayçiçeğinde tarife kontenjanı uygulaması çiftçinin ürününe değer kattı
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        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasının ürünü değerlendirdiğini söyledi.

        Kırbiç, AA muhabirine tarife kontenjanı uygulamasının yerli üretimi teşvik ettiğini belirtti.

        Uygulamanın Türk çiftçisinin ürününü koruması açısından faydalı olduğunu anlatan Kırbiç, "Tarife kontenjanına göre sanayici ve tüccarımız ülke içerisindeki yerli üretimden aldığı ürün miktar karşılığında devletimizin belirlediği bir oranda yurt dışından vergisiz ya da düşük düzeyde bir vergi oranıyla ayçiçeği ya da ham yağ getirme hakkı elde ediyor. Böyle olunca sanayici ve tüccar piyasada alıcı oluyor." dedi.

        Kırbiç, tarife kontenjanı uygulamasının en son 2011 yılında uygulandığını anımsattı.

        - Uygulama ayçiçeği fiyatlarını arttırdı

        Geçen yıl ayçiçeği hasadının başlamasıyla ton başına 13 bin 500 liradan başlayan fiyatların verildiğini belirten Kırbiç, uygulamayla fiyatların 20 bin liraya kadar yükseldiğini dile getirdi.

        Uygulamanın ayçiçeğinde üretim sürekliliği ve uygun fiyat oluşması açısından yararlı olduğunu aktaran Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Tarife kontenjanı uygulaması yürürlüğe girmeden önce Adana bölgesinde hasadın başlamasıyla ayçiçeğinde ton başına 13 bin 500 lira ve 15 bin 300 lira arasında fiyat oluştu. Üreticiyi memnun etmedi bu rakam. Tarife kontenjanına geçilmesiyle Trakya Birlik olarak biz 44 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 20 bin lira açıklama yaptık. Geçtiğimiz günlerde de 1500 lira fark vererek fiyatın 21 bin 500 liraya taşınmasını sağladık. Tarife kontenjanı uygulanması, ayçiçeği üretiminin devamlılığını, üreticimizin para kazanmasını, ürünün sürekli ekilebilmesini ve ayçiçeği fiyatlarının yükselmesini sağladı. Bu uygulamayı hayata geçiren bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu uygulama önümüzdeki yıllarda da devam eder."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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