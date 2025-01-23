Edirne'de geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında 1.5 milyon aşı yapıldı

Edirne'de, geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 1 milyon 514 bin 776 aşı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği çalışmaları kapsamında 2024'te 196 bin 847 küçükbaş, 42 bin 143 büyükbaş hayvan küpelemesi yaptı.

Aşılama çalışmaları kapsamında ise küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 1 milyon 514 bin 776 aşı yapıldı.

Bitkisel üretim çalışmaları kapsamında süne mücadelesi amacıyla yapılan sürvey çalışmaları sonucunda 1 milyon 171 bin 950 dekar alanda da ilaçlama yapıldı.