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        Edirne'de geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında 1.5 milyon aşı yapıldı

        Edirne'de, geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 1 milyon 514 bin 776 aşı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:41
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        Edirne'de geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında 1.5 milyon aşı yapıldı
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        Edirne'de, geçen yıl hayvan aşılama çalışmaları kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 1 milyon 514 bin 776 aşı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği çalışmaları kapsamında 2024'te 196 bin 847 küçükbaş, 42 bin 143 büyükbaş hayvan küpelemesi yaptı.

        Aşılama çalışmaları kapsamında ise küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 1 milyon 514 bin 776 aşı yapıldı.

        Bitkisel üretim çalışmaları kapsamında süne mücadelesi amacıyla yapılan sürvey çalışmaları sonucunda 1 milyon 171 bin 950 dekar alanda da ilaçlama yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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