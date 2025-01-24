Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Diğer operasyonda ise gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü fiziki ve teknik takibe alınarak x-ray taramasına sevk edildi.

Araçta yangın tüplerine ve farklı yerlerine gizlenmiş 24 ruhsatsız tabanca ve 379 fişek ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edilen tırda yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama yapıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

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