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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Edirne'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:20
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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı
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        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Edirne'de anıldı.

        Anma töreni kapsamında belediye önünde toplanan kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı’na geçti.

        Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Mumcu'nun hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirten Özcan, Uğur Mumcu'yu hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

        Tören parktaki Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

        Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti ve sivili toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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