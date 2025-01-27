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        TÜ'de "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" başlatıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Yeşilay işbirliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:34
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        TÜ'de "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" başlatıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Yeşilay işbirliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" başlatıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Trakya Üniversitesi ve Yeşilay tanıtım filmleri izlendi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, açılış programında yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sezer, bağımlılığın yalnızca bireye değil, çevresine de büyük zarar verdiğini vurguladı.

        Bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Sezer, bağımlılığı önleme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti.

        Bağımlılıklara karşı kapsamlı bir mücadele ve önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Hatipler, "Yeşilay ile işbirliği, birlik ve beraberlik içinde sürecek. Bu program neticesinde 65 akademisyen bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim alacak ve eğitim sonunda Trakya Üniversitesinin eğitim müfredatına 'Bağımlılıkla Mücadele' dersi eklenecek." diye konuştu.

        Yeşilay Akademi Direktörü Hakan Çetin de 14-24 yaş aralığındaki bireylerin bağımlı olma açısından risk taşıdığına ve bu yaş grubuna yönelik yapılan çalışmaların, toplumun geleceği için önem taşıdığını belirtti.

        Programa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler ve okul müdürleri katıldı.

        Açılış programının ardından Çetin ve beraberindekiler Rektör Hatipler'i ziyaret etti.

        Hatipler, eğitim programına verdikleri destekten dolayı heyete teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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