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        Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:41
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        Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda üç günde 4 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

        Ekipler, şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş uyuşturucuları bulmak için risk analizleri kapsamında dedektör köpeklerin yardımıyla arama yaptı.

        Aramalarda "zula" adı verilen gizli bölmelerde 217 kilogram uyuşturucu bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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