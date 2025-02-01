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        Edirne'den kısa kısa

        CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu ve beraberindekiler Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:44
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu ve beraberindekiler Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın makamında ziyaret etti.

        Göksu, ziyarette, birlik ve beraberlik içerisinde İpsala için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Akın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İpsala ilçesine desteği sürdüreceklerini kaydetti.

        Ziyarette İpsala Belediye Meclis Üyeleri Fulya Arabulan, Ahmet Türenli, Hüseyin Solak, Mehmet Hüseyin ve İl Genel Meclisi üyeleri Cevdet Kurt ile İsmail Aliş yer aldı.

        - Keşan'da bilardo turnuvası düzenlendi

        Keşan ilçesinde bilardo turnuvası düzenlendi.

        Yenimescit Mahallesindeki bir tesiste düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında sporcular yarıştı.

        Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

        - İpsala'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

        İpsala ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin kıyafet ihtiyaçları karşılandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler tarafından kıyafet eksiklikleri tespit edilen 192 öğrenciye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir mağazadan kıyafet temin edildi.

        Yarıyıl tatilinin ardından okulların başlamasıyla öğrencilere kıyafetleri hediye edilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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