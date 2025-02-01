Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler tarafından kıyafet eksiklikleri tespit edilen 192 öğrenciye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir mağazadan kıyafet temin edildi.

Ziyarette İpsala Belediye Meclis Üyeleri Fulya Arabulan, Ahmet Türenli, Hüseyin Solak, Mehmet Hüseyin ve İl Genel Meclisi üyeleri Cevdet Kurt ile İsmail Aliş yer aldı.

Göksu, ziyarette, birlik ve beraberlik içerisinde İpsala için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu ve beraberindekiler Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın makamında ziyaret etti.

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