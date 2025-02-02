Mübadeleyle Yunanistan'a giden Edirne Gagavuzlarının kültürel yaşamı kitaba konu oldu

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle Edirne'den Yunanistan'a giden Gagavuzların halk kültürünün anlatıldığı "Nehrin Ötesi" isimli kitap ve aynı isimli şarkının tanıtımı yapıldı.

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Nehrin Ötesi başlıklı 2 çalışma ortaya koyduklarını, bunlardan birinin Orestiada (Kumçiftliği) Gagavuzlarının halk kültürü ile alakalı kitap olduğunu söyledi.

Kitabın, doktora tezine dayanan bir çalışma olduğunu belirten Kaşıkçı, " Kitap, Yunanistan'da Orestiada (Kumçiftliği) ve çevresinde yaşayan Gagavuz toplumunun halk kültürünü ele alıyor. Bu eser, mübadele öncesinde Edirne bölgesinde yoğun olarak bulunan Gagavuzlara dair yapılacak çalışmalar için de öncül bir kaynak niteliğinde." dedi.

Kaşıkçı, kitabın Gagavuzların kültürel mirasını yansıtan özgün bir eser olduğunu dile getirdi.

Kitapla aynı ismi taşıyan, kitabın şarkısı olarak nitelendirdiği bir eser de ortaya koyduklarını ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu şarkı, ailesi Edirne'den göçen Yunan müzisyen Nikos Grammatidis ile 2015 yılında buluşmamızda bir melodiden ortaya çıkan bir şarkı. Şarkıyı da yayınlamış olduk. "Nehrin Ötesi" isimli şarkı, göç ve hasret temaları etrafında şekillenen iki aşığın hikayesini, Meriç Nehri'nin iki tarafındaki yaşamları anlatıyor. Şarkı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri’nin ayırdığı hayatlara dokunan bir eser olarak dinleyicilerle buluşuyor. Şarkının melodisi, Nikos Grammatidis'in buzukisinden dökülen notalarla başlayan bir yolculuğun sonucu olarak ortaya çıktı."

Programda, Grammatidis'in babası, kitabın önemli kaynak kişilerinden Vasilis Grammatidis, mübadele ile Havsa'nın Azatlı köyünden Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Orestiada ilçesine giden ailesinini hikayesini anlattı.

Edirne'de olmaktan memnun olduğunu belirten Grammatidis, "Dedemler 1923'de Azatlı'dan Yunanistan'a gelmiş. Uzun yıllar Hollanda'da işçi olarak çalıştım. Orada da çok Türk arkadaşım vardı. Beraber çalıştık. Bizler kardeşiz, komşuyuz." diye konuştu.