Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Mübadeleyle Yunanistan'a giden Edirne Gagavuzlarının kültürel yaşamı kitaba konu oldu

        Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle Edirne'den Yunanistan'a giden Gagavuzların halk kültürünün anlatıldığı "Nehrin Ötesi" isimli kitap ve aynı isimli şarkının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mübadeleyle Yunanistan'a giden Edirne Gagavuzlarının kültürel yaşamı kitaba konu oldu
        ABONE OL

        Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle Edirne'den Yunanistan'a giden Gagavuzların halk kültürünün anlatıldığı "Nehrin Ötesi" isimli kitap ve aynı isimli şarkının tanıtımı yapıldı.

        Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Nehrin Ötesi başlıklı 2 çalışma ortaya koyduklarını, bunlardan birinin Orestiada (Kumçiftliği) Gagavuzlarının halk kültürü ile alakalı kitap olduğunu söyledi.

        Kitabın, doktora tezine dayanan bir çalışma olduğunu belirten Kaşıkçı, " Kitap, Yunanistan'da Orestiada (Kumçiftliği) ve çevresinde yaşayan Gagavuz toplumunun halk kültürünü ele alıyor. Bu eser, mübadele öncesinde Edirne bölgesinde yoğun olarak bulunan Gagavuzlara dair yapılacak çalışmalar için de öncül bir kaynak niteliğinde." dedi.

        Kaşıkçı, kitabın Gagavuzların kültürel mirasını yansıtan özgün bir eser olduğunu dile getirdi.

        Kitapla aynı ismi taşıyan, kitabın şarkısı olarak nitelendirdiği bir eser de ortaya koyduklarını ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

        "Bu şarkı, ailesi Edirne'den göçen Yunan müzisyen Nikos Grammatidis ile 2015 yılında buluşmamızda bir melodiden ortaya çıkan bir şarkı. Şarkıyı da yayınlamış olduk. "Nehrin Ötesi" isimli şarkı, göç ve hasret temaları etrafında şekillenen iki aşığın hikayesini, Meriç Nehri'nin iki tarafındaki yaşamları anlatıyor. Şarkı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri’nin ayırdığı hayatlara dokunan bir eser olarak dinleyicilerle buluşuyor. Şarkının melodisi, Nikos Grammatidis'in buzukisinden dökülen notalarla başlayan bir yolculuğun sonucu olarak ortaya çıktı."

        Programda, Grammatidis'in babası, kitabın önemli kaynak kişilerinden Vasilis Grammatidis, mübadele ile Havsa'nın Azatlı köyünden Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Orestiada ilçesine giden ailesinini hikayesini anlattı.

        Edirne'de olmaktan memnun olduğunu belirten Grammatidis, "Dedemler 1923'de Azatlı'dan Yunanistan'a gelmiş. Uzun yıllar Hollanda'da işçi olarak çalıştım. Orada da çok Türk arkadaşım vardı. Beraber çalıştık. Bizler kardeşiz, komşuyuz." diye konuştu.

        Yine ailesi Havsa'dan Orestiada'ya giden Petros Tsiompanidis de ailesinden mübadeleye dair duyduklarını paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Güle güle Ndour!
        Güle güle Ndour!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        TÜ'de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı
        TÜ'de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya Üniversitesinde "tıpta profesyonellik" eğitimi düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "tıpta profesyonellik" eğitimi düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa