Edirne'de jandarma avcıları denetledi

Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen bir avcı hakkında yasal işlem yapıldı, hayvan sesi çıkartan cihaz ve kullanımı yasak malzemelere el konuldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezi ve İpsala ilçesindeki av sahalarında 33 avcıyı denetledi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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