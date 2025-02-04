Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından "köy bazlı verim sigortası" kapsamına alınmasıyla çiftçilerin ürününü güvence altına alacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak
        ABONE OL

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından "köy bazlı verim sigortası" kapsamına alınmasıyla çiftçilerin ürününü güvence altına alacağını söyledi.

        Kırbiç, AA muhabirine, ayçiçeği üreticisinin son yıllarda özellikle yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ifade etti.

        Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortasına dahil edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Kırbiç, "TARSİM ayçiçeği verim sigortasını ilk defa bu yıl uygulamaya başlayacak. Bölgemizde çok kurak dönemler yaşıyoruz. Bir önceki yıl Tekirdağ, geçtiğimiz yılda da Edirne'de ciddi sorunlar yaşadık. Yer yer biçilmeyen yerler oldu. Bu yüzden çiftçilerimizin ürününün garantiye alınması anlamında sigortalama çok faydalı olacak." dedi.

        Kırbiç, yazlık bitkilerden olan ayçiçeğinin kuraklıktan etkilenme riskinin bulunduğunu hatırlattı.

        Çiftçilerin emeğinin güvence altına alınması sürdürülebilirlik açısından önem arz ettiğini dile getiren Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Bakanımız bu konuda bir çalışma başlattı. Edirne'de hasat zamanı incelemeler yapıldı. Kuraklığın bitkiye verdiği zarar ve verimle ilgili çalışmalar yapıldı. Daha sonra da ayçiçeğinin sigorta kapsamına alınması kararı açıklandı. İlk defa ülkemizde bir üründe yüzde 70 devlet destekli bir sigorta yapılacak. Bu destek sadece ayçiçeğinde uygulanmakta. Birkaç ürün de daha desteğin yüzde 70'e çıkarılacağını öğrendik, bu durumda tabi memnuniyet verici. Ürünü garanti altına almak gerçekten çok önemli. Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Üretimin devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilirlik açısından bu destekler çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı
        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik ote...
        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik ote...
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor