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        Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı

        İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:44
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        Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı
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        İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı.

        Avrupa'yı bisikletle geçerek yeni ülkeler keşfetmek amacıyla seyahate karar veren Felix Roulleaux, Emilien Dubos, Marion Escourbiac ve Nicolas Falampin, İstanbul'a gitmek için İtalya'nın Napoli kentinden 6 Ocak'ta yola çıktı.

        İtalya'nın ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı bisikletleriyle geçen arkadaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

        Edirne'yi gezip tava ciğer yiyen bisikletliler, bir sonraki durakları olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmak için yola koyuldu.

        Bisikletlilerden Felix Roulleaux, AA muhabirine, Napoli'den İstanbul'a olan bisiklet turunun keyifli geçtiğini söyledi.

        Günde 60 ila 80 kilometre yol katettiklerini belirten Roulleaux, "Tırmanışlara göre bu değişkenlik gösteriyor. Sabahları çantaları toplamak biraz zor oluyor. Kış olması dolayısıyla günler de biraz kısa, bu da işimizi zorlaştırıyor. Hava kararmaya başladığında sürmeyi bırakıyoruz." dedi.

        Roulleaux, İstanbul'da birkaç hafta vakit geçirip Fransa'ya dönmek istediklerini ifade etti.

        İstanbul'da daha önce hiç bulunmadığını anlatan Roulleaux, "Ayasofya'yı ziyaret etmek istiyorum, ziyaret edilecek birçok yer olduğunu düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde insanlar bisikletlilere karşı çok nazikti. Bisiklet, seyahat etmenin güzel ve basit bir şekli. Bizi çok güzel karşılayan insanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Falampin de bir yıldan fazla süredir hazırlık yaptığı turun muhteşem gittiğini belirtti.

        Güzergah boyunca deniz ve dağların muhteşem bir manzara sunduğunu anlatan Falampin, "İnsanlar bize karşı çok nazikti." dedi.

        Dubos da turunu İstanbul'da sonlandıracağını, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Marion Escourbiac da İstanbul'un ardından sahil yolunu takip ederek Karadeniz'i gezeceğini, turunu Gürcistan'a bitirmeyi düşündüğünü kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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